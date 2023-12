MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,03 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 11:42 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 25,37 EUR. Bei 24,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.096 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 112,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 26,60 EUR.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 95,80 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,525 EUR je Aktie ausweisen dürften.

