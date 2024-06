MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 68,00 EUR.

Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 68,00 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 68,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 66,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 41.781 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,75 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 368,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MorphoSys seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38 EUR an.

Am 29.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR im Vergleich zu 62,32 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,215 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

