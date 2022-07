MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 23,10 EUR

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 22,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 22,26 EUR. Bei 22,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 38.271 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 65,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 16,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 39,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 44,17 EUR.

Am 04.05.2022 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,59 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 41,50 EUR, gegenüber 47,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,08 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie.

