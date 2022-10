MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,92 EUR

Die MorphoSys-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 18,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 18,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.636 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 57,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 16,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,92 EUR aus.

Am 03.08.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,88 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR in den Büchern standen.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 06.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -11,867 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

MorphoSys-Aktie dennoch unter Druck: Vorstand will weiterhin im Jahr 2026 die Profitabilität erreichen

MorphoSys-Aktie deutlich fester: MorphoSys legt Daten für Blutkrebsmedikament Monjuvi vor

Biogen-Aktie +39 Prozent: Biogen feiert Fortschritte bei neuem Alzheimer-Medikament - Auch Rally bei MorphoSys-Aktie, Roche-Aktie und Co.

