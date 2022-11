MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 21,35 EUR

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 21,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 21,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.065 MorphoSys-Aktien.

Am 12.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 39,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 47,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,08 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,20 Prozent.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 41,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 04.08.2022. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,88 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,40 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -12,320 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

