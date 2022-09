MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Nachmittag stark

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,40 EUR

10,86% Charts

News

Analysen

Das Papier von MorphoSys konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,8 Prozent auf 19,74 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 19,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.148 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 45,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2021). Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 56,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 16,08 EUR fiel das Papier am 07.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 22,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 03.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 59,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,50 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht. Am 06.11.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -11,168 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie gibt nach: MorphoSys mit neuem Forschungschef

MorphoSys-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

MorphoSys-Aktie nahe Nullinie: Quartalsverlust verringert

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys