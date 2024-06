MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag billiger

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 67,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 67,80 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,80 EUR. Bisher wurden heute 131 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,75 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 2,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,58 Prozent sinken.

Nachdem MorphoSys seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

