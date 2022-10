MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,36 EUR

Um 04:22 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 22,33 EUR nach oben. Bei 22,79 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.509 Stück gehandelt.

Am 03.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,29 EUR an. Mit einem Zuwachs von 48,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2022 auf bis zu 16,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 38,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 03.08.2022 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -6,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 59,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.11.2023 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,867 EUR je MorphoSys-Aktie.

