MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,75 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,75 EUR. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,75 EUR nach. Bei 67,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Bei 14,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 29.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,54 Mio. EUR – eine Minderung von 55,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62,32 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 29.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Novartis- und MorphoSys-Aktien in Grün: Novartis beschleunigt Squeeze-Out bei MorphoSys

Novartis plant Verdrängung der Minderheitsaktionäre von MorphoSys - Aktien uneins

MorphoSys scheidet aus MDAX und TecDAX aus - MorphoSys-Aktie im Plus