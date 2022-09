MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,89 EUR

3,16% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 20,73 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 21,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 104.006 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Bei 16,08 EUR fiel das Papier am 07.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,92 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 03.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 59,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte MorphoSys am 16.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 06.11.2023.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -11,168 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie gibt nach: MorphoSys mit neuem Forschungschef

MorphoSys-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

MorphoSys-Aktie nahe Nullinie: Quartalsverlust verringert

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys