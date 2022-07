MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,41 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 19.07.2022 09:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 20,68 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 20,53 EUR. Bei 20,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.039 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,72 EUR) erklomm das Papier am 20.07.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (16,45 EUR). Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 25,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 44,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 04.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,50 EUR – eine Minderung von 12,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von MorphoSys.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

