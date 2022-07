MorphoSys Aktie News: MorphoSys büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,17 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie wies um 28.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 22,14 EUR abwärts. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,87 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 126.501 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2021 markierte das Papier bei 51,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,09 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 34,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,17 EUR an.

Am 04.05.2022 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -1,27 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -9,847 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie dreht ins Plus: MorphoSys reduziert Umsatzerwartung für wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi

Erste Schätzungen: MorphoSys stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hot Stocks heute: Spekulationen bei MorphoSys, 4. Imfung treibt BioNTech und Höreraktie-LPKF

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys