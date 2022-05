MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 21,14 EUR

2,03% Charts

News

Analysen

Um 31.05.2022 12:22:00 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.014 MorphoSys-Aktien.

Bei 72,84 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (16,45 EUR). Mit einem Kursverlust von 28,27 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,17 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 04.05.2022 vor. Das EPS lag bei -3,59 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 41,50 EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 02.08.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -9,409 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie gefragt: MorphoSys nimmt für Forschung höhere Verluste in Kauf

MorphoSys-CEO Kress: "Eine neue Ära in der Behandlung"

Ausblick: MorphoSys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys