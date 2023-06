MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:49 Uhr 0,9 Prozent. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 218,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.780 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 31,47 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.544,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.07.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MTU Aero Engines