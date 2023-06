MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 217,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 218,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.428 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 249,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 26.04.2023. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.544,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,70 EUR fest.

