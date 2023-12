MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag höher

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 189,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 190,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,20 EUR. Zuletzt wechselten 9.087 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Gewinne von 29,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 19,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 210,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,89 EUR fest.

