MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 320,10 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 320,10 EUR. Bei 318,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 321,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.343 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 332,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2024 bei 192,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 39,82 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 343,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,78 EUR je Aktie belaufen.

