Aktienentwicklung

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Freitagvormittag an Boden

02.05.25 09:23 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 308,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 308,40 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 311,40 EUR aus. Mit einem Wert von 309,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.444 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. 15,43 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 210,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,65 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,80 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 347,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 06.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,93 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie Wie Experten die MTU Aero Engines-Aktie im April einstuften Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Hold Warburg Research: Hold für MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines