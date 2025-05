MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Plus

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 346,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 346,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 346,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 343,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.689 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 356,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 64,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 347,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,99 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

