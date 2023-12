MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Donnerstagvormittag

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren verloren

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittwochmittag an Boden

GE Vernova joins First Movers Coalition to accelerate net-zero emerging technologies

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.