MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 256,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 256,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.911 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 257,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 0,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,25 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,89 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX aktuell: DAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie