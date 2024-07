MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 245,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 245,70 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 244,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,10 EUR. Zuletzt wechselten 32.494 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 257,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 4,68 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,89 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 24.07.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,08 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

