MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines stabilisiert sich am Dienstagmittag

So bewegt sich MTU Aero Engines

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 323,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 323,80 EUR an der Tafel. Bei 324,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 322,30 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 323,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 11.264 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 332,60 EUR. 2,72 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 348,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

