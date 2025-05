MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 326,80 EUR ab.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 326,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 325,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 330,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.540 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 210,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,50 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 347,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

