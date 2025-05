MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit roten Vorzeichen

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 328,40 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 328,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 324,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.193 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 356,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 7,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 35,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 347,90 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 24.07.2025 gerechnet. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG: Hold für MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Warburg Research die MTU Aero Engines-Aktie