MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 356,60 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 356,60 EUR nach. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 356,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 360,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.100 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 395,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,99 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 400,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,06 EUR je Aktie aus.

