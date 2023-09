MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 162,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 162,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 163,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 161,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.229 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (149,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 8,10 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 223,90 EUR aus.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.549,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.289,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

