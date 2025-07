MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 384,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 384,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 383,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 385,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.646 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 392,80 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 2,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.07.2024 bei 245,00 EUR. Abschläge von 36,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 385,56 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 16,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

