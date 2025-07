MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 376,60 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 376,60 EUR nach. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 374,10 EUR nach. Bei 385,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 61.626 Stück.

Bei 392,80 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 4,30 Prozent zulegen. Am 24.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 245,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 34,94 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,81 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,56 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 23.07.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,61 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

