MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 277,40 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 277,40 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 279,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 272,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.891 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 356,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 28,33 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2024 Kursverluste bis auf 210,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 24,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,82 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 341,22 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 16,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

