MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Nachmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 25.05.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 179,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 177,10 EUR. Bisher wurden heute 58.845 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.06.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 20,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2021 bei 161,55 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 10,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 223,43 EUR.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.180,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 28.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

