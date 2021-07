MTU Aero Engines-Aktie aktuell: MTU Aero Engines mit negativen Vorzeichen

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 208,10 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.429 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 209,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.256 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,90 EUR erreichte der Titel am 18.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2020 Kursverluste bis auf 129,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 200,15 EUR angegeben. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

MTU Aero Engines AG ist ein führender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen. Zu den Kunden zählen sowohl zivile als auch militärische Hersteller und Betreiber von Flugzeugen und Industriegasturbinen auf der ganzen Welt. Auch in Helikoptern kommen die Produkte von MTU Aero Engines zur Anwendung. Darüber hinaus ist die MTU in der Instandhaltung von Triebwerken tätig und nutzt ihr Know-how aus dem Triebwerksbau auch im Industriegasturbinen-Geschäft. Die Bandbreite der hergestellten Produkte erstreckt sich von Großraumflugzeugen wie dem neuen Airbus A380 oder der Boeing 747 über große Passagiermaschinen wie den Airbus A320. Im Militärbereich gilt MTU auf nationaler Ebene als Systempartner für fast alle Flugtriebwerke der Bundeswehr . Auch an Antrieben für die Militärmaschinen Tornado, Eurofighter/Typhoon und den Militärtransporter A400M ist MTU beteiligt. National und international ist MTU maßgeblich an allen zentralen Technologieprogrammen beteiligt und kooperiert unter anderem mit General Electric und Rolls-Royce.

