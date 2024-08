MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 266,50 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,4 Prozent auf 266,50 EUR. Bei 267,60 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.551 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 279,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 68,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,52 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 278,30 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,65 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

