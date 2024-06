MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 239,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 242,80 EUR. Bei 234,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 136.404 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 242,80 EUR markierte der Titel am 28.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 33,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,78 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,06 EUR je Aktie aus.

