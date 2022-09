MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 152,45 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,65 EUR. Zuletzt wechselten 178.315 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 221,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 31,05 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 2,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 220,50 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.07.2022 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.289,00 EUR umgesetzt, gegenüber 989,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2022 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,86 EUR je Aktie belaufen.

