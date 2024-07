MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Montagnachmittag ausgebremst

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 255,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 255,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,70 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 29.311 Aktien.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,60 EUR an. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 259,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie fester: MTU Aero bucht in Farnborough Auftragsvolumen von fast einer Milliarde Dollar

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge