Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 475,50 EUR ab.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 475,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 475,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 478,10 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.178 Stück gehandelt.

Bei 498,80 EUR erreichte der Titel am 30.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 364,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 23,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 511,67 EUR aus.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,45 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,39 Mrd. EUR – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 47,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

