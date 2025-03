Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 564,40 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 564,40 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sogar auf 564,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 562,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.395 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 564,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 0,07 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 401,70 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 40,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 22,07 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 557,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

