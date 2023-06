Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Montagvormittag positiv

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 344,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 345,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.058 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 0,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 38,26 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 333,78 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 30,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com