Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft behauptet sich am Mittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 256,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 257,90 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 255,50 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 256,10 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.271 Stück gehandelt.

Am 01.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 9,09 Prozent niedriger. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 25,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 283,73 EUR.

Am 09.08.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.307,00 EUR – das entspricht einem Minus von 22,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Am 08.11.2023 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 23,02 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

