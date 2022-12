Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 306,30 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 308,70 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 304,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 305,40 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 273.668 Stück gehandelt.

Am 07.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 308,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 298,18 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 08.11.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 15.850,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.480,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 23.02.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 22.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 23,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

