Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Minusbereich

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 266,20 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.183 Punkten tendiert. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 265,80 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 268,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.362 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 269,30 EUR erreichte der Titel am 06.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,45 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,00 EUR an. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 24,58 EUR je Aktie belaufen.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com