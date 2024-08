Aktienkurs im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag zu

09.08.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 436,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 436,50 EUR. Bei 437,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 435,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 6.429 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 473,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2024). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.08.2023 (345,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 500,57 EUR. Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,51 EUR, nach 3,79 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 45,68 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Munich Re macht deutlich mehr Gewinn als erwartet und sieht sich gut positioniert - Aktie dennoch im Minus Investment-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com