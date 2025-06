Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 561,80 EUR abwärts.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 561,80 EUR. Bei 557,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 560,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.543 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 421,70 EUR ab. Abschläge von 24,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 21,40 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 565,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2028 54,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

