Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 559,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 559,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 558,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 560,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.518 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 615,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,04 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 421,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 21,40 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 565,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 11,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vorlegen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 54,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

