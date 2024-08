Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Mittwochvormittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 439,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 439,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 440,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 439,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.124 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2024 bei 473,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2023 bei 346,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 501,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,45 EUR erwirtschaftet worden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 47,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

