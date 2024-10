Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 506,40 EUR.

Mit einem Wert von 506,40 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:04 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 507,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 505,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 506,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.903 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 512,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 364,60 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 28,00 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,27 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 510,14 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 12,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,45 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,22 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

