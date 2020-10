Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 212,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 12.854 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 214,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,30 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.346 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2020. Bei 142,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 242,42 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 20,84 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rück: Corona-Pandemie könnte Markt für Cyber-Versicherungen Schub verleihen - Munich Re-Aktie steigt

Munich Re beruft Golling als Nachfolger für Röder in den Vorstand

Allianz-Studie: Corona bringt neue Risiken für Versicherungen

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com