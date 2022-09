Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Mittwochmittag ab

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 232,30 EUR. In der Spitze fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 231,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226.045 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 282,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,70 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Abschläge von 13,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,73 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,78 Prozent auf 11.307,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 23,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

