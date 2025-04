Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 596,20 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 599,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 598,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.701 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 3,18 Prozent niedriger. Am 04.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 401,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 48,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 21,29 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 563,50 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR erwirtschaftet worden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Am 12.05.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,68 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

